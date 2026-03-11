「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）

阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が１０日、開幕ローテ入りに近づいた。甲子園で来日初登板初先発し、３回２安打無失点。最速１５３キロの直球に加え、鋭く曲がるスイーパーがさえわたった。米大リーグ・ドジャースの大谷も決め球として操る変化球で、曲がり幅は“大谷級”。順調なら開幕２カード目の３１日からのＤｅＮＡ３連戦（京セラ）での先発が見込まれる。頼もしい新助っ人が着々と歩みを進める。

甘いマスクとは対照的に、ボールには迫力と威圧感が宿っていた。“甲子園デビュー”のルーカスが３回を２安打無失点にまとめ、開幕ローテ入りに前進した。「いい感じだったね。すごく自分に合うマウンドで、投げやすかったよ」と本拠地に好感触をつかんだ。

際立ったのは宝刀・スイーパーだ。初回１死で西川を追い込むと、肩口から曲げて見逃し三振に斬った。腰を引きながら見送った相手の姿に「ああいうリアクションが出ることは、決して悪くない」と分析した。

続く渡部には外角ボールゾーンから曲げる、通称“バックドア”で見逃し三振に仕留めた。最速１５３キロを計測した直球とのコンビネーションは、効果抜群。「ストレートと混ぜて使えば機能すると思う。引き続き、精度を上げていきたい」と本番に向けて牙を研ぐ。

スイーパーはスライダーより横変化が大きく、近年はドジャース・大谷が決め球にしていることで知名度が上がった。記憶に新しいのは前回２３年のＷＢＣ決勝。大谷は九回２死でアメリカ代表・トラウトに対し、曲がり幅が約４３センチのスイーパーで空振り三振を奪った。

ＮＰＢ公認アプリ「ＮＰＢ＋（プラス）」によると、この試合でルーカスが投じたスイーパーの曲がり幅は約４０センチ。“大谷級”の武器を持つ新助っ人が、シーズンでの躍動を予感させた。順調なら開幕２カード目、３１日からのＤｅＮＡ３連戦（京セラ）での来日初先発が見込まれる。

二回は２死一、二塁で古賀悠を中飛。三回は１死一、二塁のピンチで渡部を二ゴロ併殺に料理した。打者１２人中、打球が外野に飛んだのは３度のみ。「会心の当たりを何本も打たれたわけではなかった。３イニングの結果としてある程度、満足している」と内容をポジティブに受け止めた。

来日初の対外試合登板となった３日の壮行試合・侍ジャパン戦では１回無失点。継続しての好投に藤川監督は「順調に、次の登板に向かうことができることを願ってますね」と問題なく段階を踏むことに期待した。

「簡単に空振りしてくれない打者が多いので、（打席での）球数を増やさないように。そのためにはストライク先行が、大事」と今後に向けて、手綱を締めることも忘れなかったルーカス。この男、怪腕の気配が漂う。