¡Ú£×£×£Å¡Û¥Õ¥£¥ó¡¦¥Ù¥¤¥é¡¼¡¡ÌµË¡½¸ÃÄ¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¤«¤éÄÉÊü¡Ä£´¿Í¤¬¤«¤ê½¸ÃÄË½¹Ô¤Î»´·à¡ª
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦£×£×£Å¤Ç¥Õ¥£¥ó¡¦¥Ù¥¤¥é¡¼¡Ê£´£´¡Ë¤¬¡¢ÌµË¡½¸ÃÄ¡Ö¥¶¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥Ç¥¤¡×¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï£²£°£²£²Ç¯£´·î¤Ë¡¢¥¨¥Ã¥¸¡Ê¸½£Á£Å£×¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥³¡¼¥×¥é¥ó¥É¡Ë¤È¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¤Ë¤è¤êà°ÇÍî¤Á·³á¤È¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤â½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯£¶·î¤Ë¥Ù¥¤¥é¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¨¥Ã¥¸¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥ª¡¢¥ê¥Ö¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡¢¥é¥±¥ë¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢£Ê£Ä¥Þ¥¯¥À¥Ê¡¢¥í¥¯¥µ¡¼¥Ì¡¦¥Ú¥ì¥¹¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥í¥¦¤ò¹Ó¤é¤·¤Æ¤¤¿
¡¡¥Ù¥¤¥é¡¼¤âÄï»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Þ¥¯¥À¥Ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯¤Ë£²ÅÙÄ©Àï¤·¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¾å¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Àè½µ¤Î¥í¥¦¤Ç¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¤¬¥Ú¥ó¥¿¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂ¤ÎËÉ±ÒÀï¡£¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¤¤¿¥Ù¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤«¤é¶§´ï¤Î¥¤¥¹¤òÅÏ¤¹¤è¤¦Íê¤Þ¤ì¤ë¤ÈµñÈÝ¡£¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¡¢°ì¿Í¤ÇÀï¤¨¤È¹ð¤²¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥ß¥Ë¥¯¤Ï¡¢¥Ú¥ó¥¿¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Î¥í¥¦¡Ê¥ï¥·¥ó¥È¥ó½£¥·¥¢¥È¥ë¡Ë¤Ç¤ÏÀè½µ¤Î°ì·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ù¥¤¥é¡¼¤È¥É¥à¤¬¸ýÏÀ¤Ë¡£¥Ù¥¤¥é¡¼¤Ï¡Ö´Å¤ä¤«¤µ¤ì°é¤Ã¤¿¥¯¥½¥¬¥¡×¤ÈÅÂÆ²¼Ô¥ì¥¤¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥ª¤ÎÂ©»Ò¤òÇÍÅÝ¡£¤³¤ì¤Ë¥¥ì¤¿¥É¥à¤Ï¡¢±¦¼ê¤Ç¥Ù¥¤¥é¡¼¤Î´é¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¥Ù¥¤¥é¡¼¤â¥Ú¥ì¥¥Ã¥¯¤ÇµÕ½±¡£¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥À¥Ê¤¬Î¢ÀÚ¤ê¤Î¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç·âÄÆ¤¹¤ë¡£ÅÝ¤ì¤¿¥Ù¥¤¥é¡¼¤Ë¥ê¥Ö¤È¥é¥±¥ë¤â½±¤¤³Ý¤«¤ê¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ù¥¤¥é¡¼¤Ï£´¿Í¤¬¤«¤ê¤Î½¸ÃÄË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤ë»´·à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«µÕ½±¤¹¤ë¤â¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤Ë¥ê¥ó¥°¥Ù¥ë¤Î¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤Æ¥À¥¦¥ó¡£¤µ¤é¤Ë£¶£±£¹¡¢¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Â³¤±¤Æ¥Þ¥¯¥À¥Ê¤«¤é¥Ñ¥¤¥×¥¤¥¹¤ò¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ËÆÍ¤Î©¤é¤ì¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¤Ë¤ÏÊ¢Éô¤Ë¥¤¥¹¤òÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ£²È¯ÌÜ¤Î¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ò¤¯¤é¤¤Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥¯¡¢¥ê¥Ö¡¢¥é¥±¥ë¡¢¥Þ¥¯¥À¥Ê¤Î£´¿Í¤Ï²£¤¿¤ï¤ë¥Ù¥¤¥é¡¼¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¾¡¤Á¸Ø¤ë¡£ÌµË¡½¸ÃÄ¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¾å¤Ç½¹ÂÖ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Æ»¾ì¤«¤é½ÐÈ¯¤·¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥Ç¥ô¥£¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥¦¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£