¡Ú£×£Â£Ã¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥Þ¥¤¥¢¥ß·èÀï¤ÇÉ¬Í×¤ÊàÁÛÄê³°¤ÎÁÛÄêá¡ÄÁ°²óÂç²ñ¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤·¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£°Æü¤Î¥Á¥§¥³Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£¸²ó¤Ë°ìµó£¹ÅÀ¤òµó¤²¤ëÌÔ¹¶¤Ç£¹¡½£°¤Ç´°¾¡¡££±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ò£´ÀïÁ´¾¡¤Ç½ª¤¨¤ë¤È±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇÊÆ¹ñ¤Ø¤ÈÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÎÀï¤¤¤Î¾ì¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë°Ü¤ê¡¢¼¡Àï¤Ï£±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·è¾¡¤Þ¤Ç¤Î£³»î¹ç¤Ï£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤ÇÀ¤³¦°ì¤òÃ¥´Ô¤·¤¿µå¾ì¤ÈÆ±¤¸¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡£ÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤äµÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤é¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Îµ¤¸õ¤ä´Ä¶¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï£Î£Ð£Â¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÏÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤Ë¤âÎ±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³°ÌîÀÊ¤Î¼êÁ°¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ä¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¡ÖÄÌ¿®´Ä¶¡×¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸üÂôÏÂ¹¬Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡Ö±ÇÁü¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬£±¿Í¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿£é£Ð£á£ä¤À¤±¡£¤½¤³¤Ë¡Êµå¼ï¤ä¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¡Ë¾ðÊó¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÏÅ¸³«¤Ë±þ¤¸¤ÆÆùÂÎÅª¤Ê½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÌÌ¤âÀ°¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÛµå¤äÁê¼êÂÇ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¾ðÊó¤ÎÃÙ¤ì¤ÏÌ¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¸üÂô¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç¤Ï¤â¤¦¼¡¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢³°Ìî¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤«¤é¤ß¤ó¤ÊÉ¬»à¤Ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÄ¯¤á¤Æ¡¢µå¼ï¤ä¥³¡¼¥¹¤òÈ½ÊÌ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£º£¤ÎÁª¼ê¤Ï±ÇÁü¤ÇÀï¶·¤ò¸«¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£±ÇÁü¤Î¤Ê¤¤´Ä¶¤¬º£¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉÔ´·¤ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò²û¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¾ò·ï¤ÏÁê¼ê¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¾õ¶·¤òÁÛÄê¤·¤ÆÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡£