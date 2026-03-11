「バッグの中ごちゃごちゃ」は卒業！【ワークマン】の「多ポケットバッグ」が天才♡

出かけるときにはきちんと整えていても、気づけばバッグの中がごちゃごちゃ……。そんなプチストレスを解消したいなら、【ワークマン】の機能性バッグがおすすめです。今回は、ポケットが豊富で、細かい小物も整理しやすいアイテムを厳選してご紹介。物をサッと取り出せる状態をキープしやすく、外出中の気分も自然に上がりそう。使いやすさがぎゅっと詰まった頼れるバッグ、さっそくチェックしてみて。

細やかな気遣いが嬉しい多ポケットボストン

【ワークマン】「マザーズ機能が全部盛り！ファミリーライフボストンバッグ」\4,500（税込）

マザーズバッグとして展開されているこちらは、上品な見た目で幅広いシーンで使いやすそうなアイテム。約32Lの大容量ながら細やかな仕切りやポケットが揃っており、荷物の整理もスムーズです。全部で15個あるポケットには、保冷保温機能があったり大きめのウエットティッシュも収納可能だったり、便利な機能が充実。ショルダーストラップやキャリーオンベルト付きで、旅行や帰省でも活躍します。高撥水生地を使用しており、天候が揺らぎやすい日でも安心。直置きにも対応した底鋲や、多用途に使えるマルチシートなど、細やかな気配りも感じられるアイテムです。