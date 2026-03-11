◆オープン戦 ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が１０日、ソフトバンク戦に先発し、５回５安打７奪三振、無失点と好投。これで実戦は１３イニング連続無失点で、目標の開幕ローテーション入りへ大前進した。直球も自己最速の１５２キロにあと１キロと迫る、プロ入り後ＭＡＸ１５１キロを計測するなど、アピールした。

竹丸の渾（こん）身の１球が、左打者の内角低めにズバッと決まった。初回１死から空振り三振を奪い、迎えた２死走者なし。フルカウントからの１４８キロ直球に、２５年パリーグ最高出塁率の柳町が反応できなかった。２回２死まで４者連続Ｋ。「相手打者も初見。そういうところも大きいかなと思います」と謙虚なルーキーが、実力を示した。

走者を背負っても、落ち着きぶりは健在だった。３回無死一塁。目の前にはねた海野の打球を素早く処理し、迷わず二塁へ送球。投ゴロ併殺打でピンチを切り抜けた。「うまく修正できたので、そこもきょうはよかった」とうなずいた。５本の単打を許したが一度も二塁を踏ませず、慣れない宇部のマウンドでも安定感は抜群。阿部監督が「すごくマウンドさばきが落ち着いている」と評価すれば敵将の小久保監督も「さすがドラフト１位という感じ」と褒めちぎった。

“指令”にも一発回答した。７日のオリックス戦（京セラＤ）終了後、指揮官が投手陣全体に「自分の真っすぐに自信を持って投げてほしい」と指示。ミッションを達成すべく、「真っすぐ主体で、その中で変化球を使ってうまくずらせた」と組み立てた。２回には自己最速の１５２キロまであと１キロまで迫る、プロ入り後ＭＡＸ１５１キロを計測。「いい感じだった」と自信につなげ顔をほころばせた。

同期の活躍が励みになっている。ルーキー１１人のうち、育成含む６人が１軍に同行。登板に向け、連日Ｇ球場で先発練習に参加していた左腕は、ドラ２・田和やドラ４・皆川らが活躍する試合を「見ています」と欠かさずチェック。さらに、この日からは同学年左腕の育成ドラ１・冨重が１軍に初合流。寮でもともに過ごす時間が多いという存在に「いい刺激になっている」と気を引き締めた。

２月１１日の紅白戦で実戦デビューから、これで圧巻の１３イニング連続無失点で四球もわずか１。「四球は極力出したくない。うまく粘れた」と、持ち前の制球力も発揮し続けている。開幕ローテ入りについて阿部監督は「入ってくれたらうれしい」と語るにとどめたが大きく前進した。竹丸は「危ないところもあったんですけど、結果無失点で終われたのでよかった」。まだまだ「０」を続け万全の準備を整える。（北村 優衣）