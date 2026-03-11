女優の土屋太鳳（３１）、ｔｉｍｅｌｅｓｚの佐藤勝利（２９）が、４月８日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（水曜・後９時）にダブル主演することが１０日、分かった。２人は初共演となる。

「相棒」「特捜９」「刑事７人」など、数々の人気作を届けてきた同局の水曜午後９時枠に、“新たな刑事ドラマ”が誕生する。本作は、複雑化する現代の事件を前にした捜査本部が「移動捜査課」としてトラックで事件現場へ爆走するという、前代未聞の設定。土屋は同課に所属する激情型の刑事、佐藤は新人刑事を演じる。「踊る大捜査線」「教場」（ともにフジテレビ系）を生み出した君塚良一氏が脚本を手がける。

念願だったバディもので刑事ドラマに挑戦する土屋は「濃いキャラクターと魅力あふれる役者さん方が登場する刺激的な作品です」と紹介。「（佐藤）勝利くんであったり、井ノ原（快彦）さんであったり、キャリアのある方々とご一緒させていただきますので、現場でもいろいろと楽しみながら、（役柄の）桃子としての強さを大切に生きていけたら」と誓った。

佐藤の演じる役柄について「責任感を持って真摯（しんし）に人と向き合っていくので、そこも勝利くんに通ずるものがあると思いますし、演技を通して人となりがにじみ出てくるのではないか」と期待した。

佐藤は初共演の土屋に「言葉をすごく大切にされる方、そして可憐（かれん）な方という印象」と表現。「身の引き締まる思い」と語った。初回放送に向けて「刺激的で驚きの連続になるような新しい作品になるよう、一生懸命頑張っていきます。一方で、安心感のある、見ていて安心できるようなドラマになるよう、丁寧に演じられたら」と意気込んだ。

〇…同局の「水９」枠でおなじみの北大路欣也（）と井ノ原快彦（）が名を連ねた。同枠の「刑事７人」に出演した北大路は、自動車整備のプロとして若手を支える元鬼刑事役。「今の僕の肉体、精神を使って全力で取り組みたい」と気合十分だ。「特捜９」に出演した井ノ原は移動捜査課の課長役。「すごくワクワクする感じがありました。名作ができると思います」と自信をみせた。