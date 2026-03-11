◆オープン戦 ロッテ１―４オリックス（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

オリックスの新外国人ボブ・シーモア内野手（２７）＝前レイズ＝が、オープン戦１４打席目で初安打を放った。「４番・ＤＨ」で先発。４回１死、カウント１―２から木村の４球目を右前へ運んだ。「打てて良かったです。タイミングの取り方が少し遅れていた部分を、うまく修正できた」。７回先頭では四球を選び、２得点の流れを呼び込んだ。

２５年に３Ａで３０本塁打を放った怪力の持ち主だが、ここまでは日本の投手に苦戦。「そこまで結果も気にしていないから、しっかり自分のやらなきゃいけないことをやってくれたらいいよ」と、焦る気持ちを抑えてくれたのが岸田監督だった。米国時代からスロースターターだったこともあり、目先の結果よりも開幕に１００％の状態で臨むことを改めて意識するきっかけに。「本当に首脳陣やファン、他の選手がしっかりサポートしてくれた。順調に調整できている」と、周囲の気遣いに感謝した。

指揮官は「ホッとしたんじゃないですか。慣れていく段階。まだまだ打席に多く立って、（球を）見てもらおうかな」と、引き続き起用していく方針を明言。「この素晴らしいファンたちの前で、しっかりプレーできるように」と呼応した左の大砲候補が、大暴れの下地を整えていく。（南部 俊太）