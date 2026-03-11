◆オープン戦 ロッテ１―４オリックス（１０日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

オリックス・東松快征投手（２０）は真っ向勝負を選んだ。３点リードの８回に登板し、１回を完全投球。まず先頭の立松にオール直球だ。３球で空振り三振。２死からは山口も空振り三振に仕留めた。フルカウントからの直球が決め球。最速も１５２キロを計測し「いい状態で来ている」と充実感を漂わせた。

２月２８日に行われたＷＢＣ日本代表の壮行試合・中日戦（バンテリンＤ）では、侍ジャパンのサポートメンバーとして２回無失点。ベンチでは日米通算１２１勝の菊池雄星（エンゼルス）と会話する機会に恵まれた。「打者に向かっていく姿勢が大事。相手はそれが一番、嫌だからね」と同じ左腕の大先輩から大切なことを教わり、メンタルに変化。「名前のある選手でも、自分の球を投げれば抑えられる」と心に刻み、この日のマウンドで体現した。

先発でもリリーフでも楽しみな存在。「堂々としているように見えた。長いの（回）を投げる能力がある分、迷いますね」と、岸田監督にうれしい悩みを持ち帰らせた。高卒３年目。アピールを重ね、大出世につなげる。（南部 俊太）