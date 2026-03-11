レッズが１０日（日本時間１１日）、エース右腕のハンター・グリーン投手（２６）が右肘の骨片と遊離骨を取り除く関節鏡手術を受けると発表したと、米大リーグ公式サイトが伝えた。

現地１１日にロサンゼルスで整形外科医ニール・エラトラッシュ医師による手術を受ける予定だ。復帰までには１４〜１６週間かかる見込みで、順調に回復すれば７月中に復帰できる見込みだという。

グリーンは現地２月２８日の春季キャンプデビュー後に肘の硬直を訴え、６日にＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査を受けた。チームの整形外科医であるティム・クレムチェク医師が当初の診断を下し、２０１９年にグリーンがマイナーリーグに在籍していた際にＴ・ジョン手術を執刀したエラトラッシュ医師が９日にその診断を確認した。

１００マイル（約１６１キロ）の速球を武器にしたグリーンは２０２２年にメジャーデビュー。２０２３年４月に６年総額５３００万ドル（当時のレートで約６９億円）の契約を結んだが、過去４シーズン故障無くシーズンを全うしたことは１度も無かった。

昨年も右鼠径部の肉離れのため２度にわたり負傷者リスト入りし、２度目は２か月半の離脱を余儀なくされた。１９試合に先発し、７勝４敗、防御率２・７６、１０７回２／３を投げて１３２奪三振を記録した。 期待されたドジャースとのワイルドカードシリーズでは３イニングを投げて３本のホームランを浴び自責点５で敗戦投手となった。シーズン終了後、グリーンは診察を受けた。骨片が見つかったものの、グリーンは手術ではなく、多血小板血漿（ＰＲＰ）注射を選択した。もし、その時点で手術を受けていたら、今月までに投球復帰していたかもしれないとしている。