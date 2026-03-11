B＆ZAI・菅田琳寧、一般家庭の父親と熱い闘い繰り広げる ″家族カジノ″形式のバラエティに出演
B＆ZAI・菅田琳寧が挑戦者として出演する中京テレビ・日本テレビ系『パパベガス』（深0：09〜1：04）が18日に放送される。
【写真】ほほえましい！にっこり笑顔の永尾柚乃＆菅田琳寧ら
同番組では、１ヶ月間猛特訓を積んだ「一般家庭のお父さん」と、わずか１日の練習で挑む「華やかな舞台で活躍する芸能人」が対決。「一般家庭のお父さん」の家族が勝敗を予想して賭けるという、世界初の"家族カジノ"形式のバラエティとなっている。
１ヶ月間、家族のために必死で特訓するお父さんの姿。仕事の合間も練習を重ね、徐々に痩せていく姿に、最初は冷ややかだった家族の信頼度も徐々に上昇していく。しかし本番直前、１日でみるみる上達する芸能人の姿を見た家族の心が揺れ動く――。
お父さんにBETして勝つと賞金100万円、スターにBETして勝てば賞金10万円、予想が外れると賞金ゼロ。練習期間30倍のお父さんへの信頼を取るか、実力派芸能人の勝負強さを取るか。
2月25日の東海エリア・ローカル放送では、SNSを中心に話題を呼んだ。放送後に「見応えありすぎて対決中は何も手に付かなくなってしまう程でした！」「過程から最後のBETまで引き込まれた いい番組だったな」「すごくハートフルであたたかい気持ちになった。パパさんの挑戦素晴らしかった」など、ゲーム展開や家族愛に引き込まれたという感想が続々。
家族の「絆」と「欲」が天秤にかけられる瞬間、スタジオには緊張が走る。父親の威厳をかけた戦いは、笑いと涙が交差する家族の物語となる。
出演するのはほかに永尾柚乃、ゲストとしてアンタッチャブル・山崎弘也と土屋アンナ、そして、timelesz・菊池風磨と日向坂46・山下葉留花がVTR出演する。
