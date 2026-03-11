モデルで女優の名城莉奈（15）が、今月中学を卒業して本格的に活動を始める。昨年のオーディションで27社からスカウトされ、浅井企画に所属して芸能界入りした注目の新人だ。

大阪出身。中学2年の時に養成所に通ってレッスンを受けた。「芸能には少し興味があったんですけど、お母さんがお芝居の養成所のオーディションを見つけて応募しました。なんで？ と思ったけど、入れたら好きなの買ってあげるからって（笑い）。最初の頃はやめたいなとも思ったけど、クラスのみんなと仲良くなっていくうちにすごく楽しくなりました。『自分、ここまでやれんねん』という感じでした」と振り返った。

15歳で身長172センチ。「遺伝ですね。お父さんが180センチあります。お母さんは168センチ。背は、まだ伸びています。175センチにはなりたいですね。モデルと女優でやっていきたいと思っています」と意気込んだ。

憧れの女優は今田美桜（29）。「かっこいい演技も、かわいい演技もこなせるところがすごく魅力的。アンミカさんも大好きです。あと、同じ大阪出身の道枝駿佑さんと共演できたらいいなと。普通の学生役だけでなく、ヤンキー役にも挑戦してみたい。モデルとしては東京ガールズコレクションでランウエーを歩いてみたいですね」と先を見据えた。【小谷野俊哉】

◆名城莉奈（なしろ・りな）2010年（平22）9月2日、大阪府生まれ。昨年日本テレビ系「キスでふさいで、バレないで。」、Netflix「グラスハート」、映画「宝島」など出演。特技はジャズダンス、バレエ、水泳、ピアノ。身長172センチ。スリーサイズ80−60−88センチ。