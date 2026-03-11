【きょうから】マクドナルド、春新作「いちごショートケーキパイ」3・11より限定発売 まるでショートケーキのような、サクふわ・とろ〜り触感

【きょうから】マクドナルド、春新作「いちごショートケーキパイ」3・11より限定発売 まるでショートケーキのような、サクふわ・とろ〜り触感