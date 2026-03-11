【きょうから】マクドナルド、春新作「いちごショートケーキパイ」3・11より限定発売 まるでショートケーキのような、サクふわ・とろ〜り触感
日本マクドナルドはきょう11日より、春らしい華やかな新商品「いちごショートケーキパイ」を期間限定で販売する。
【画像】まるでショートケーキ！新作パイの断面
今年で初登場から30周年を迎える「てりたまバーガー」をはじめとする「てりたまファミリー」は、春の定番として知られる。新作のスイーツパイ「いちごショートケーキパイ」は、春の気分をさらに高めるスイーツとして発売される。
いちごのショートケーキをイメージしたパイは、じゅわっと広がる甘酸っぱいいちごフィリング、とろ〜りなめらかでやさしい甘さのミルククリーム、ふわっとしたケーキ生地の3層のおいしさをサクサクのパイで包んだ、食感も楽しめる一品となっている。
TVCMでは、てりたま第1弾に続き、宮崎あおい（崎＝たつさき）と青木柚が登場する「いちごショートケーキパイ」篇を10日より放映。今回も80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」に乗せて、マクドナルド店内のカウンターで“いちごショートケーキ”を探す宮崎と、そんな先輩に「ここマックですよ？」と不思議がる後輩役の青木の掛け合いが描かれる。
