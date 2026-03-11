土屋太鳳（31）、timeleszの佐藤勝利（29）が、初共演でダブル主演し、テレビ朝日系「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」（4月8日スタート、水曜午後9時）に出演することが10日、分かった。

刑事役の2人。捜査本部、取調室、留置施設などの機能が詰まったトラックで事件現場に駆け付ける捜査隊のメンバーを演じる。脚本は「踊る大捜査線」「教場」シリーズで知られる君塚良一さんが手がける。

ノンキャリアの刑事を演じる土屋は、舘ひろし、柴田恭兵と共演した映画「帰ってきた あぶない刑事」（24年）を振り返り「いつかバディものの刑事ドラマに挑戦したい！ と願ってきたので、『ぜひ！』と手を挙げさせていただきました」と、念願かなったことを明かした。

新人刑事を演じる佐藤は「すごい作品のお話をいただいた！ と驚きました。しっかりと向き合っていい作品にできたらと思っています」と話している。

初共演する互いの印象について土屋は「私が学生のころからグループとして活躍していらっしゃいました。若くしてこんなに責任を持ってお仕事をしている方々がいるんだな、すごいなと思いながら拝見していました」と話し、熱血な役どころに「勝利くんに通ずるものがあると思います」とした。

佐藤は「土屋さんの作品を拝見して、責任感や作品への思いをすごく強く感じました。言葉をすごく大切にされる方、そして可憐（かれん）な方だなという印象をずっと持っています」と話している。

移動捜査隊を支える自動車整備士を北大路欣也が、チームリーダーを井ノ原快彦が演じることも明らかになった。佐藤は「事務所の先輩である井ノ原快彦さんと共演できるのがすごくうれしいです」とし、北大路についても「timeleszの松島聡が共演していて、北大路さんとのお話をいろいろと聞いていたんです。ちょっとうらやましい気持ちで聞いていた」と話し、共演を楽しみにしている。