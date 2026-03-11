NY株式10日（NY時間15:09）（日本時間04:09）
ダウ平均　　　47854.29（+113.49　+0.24%）
ナスダック　　　22739.51（+43.56　+0.19%）
CME日経平均先物　54920（大証終比：+460　+0.84%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10412.24（+162.72　+1.59%）
独DAX　 23968.63（+559.26　+2.39%）
仏CAC40　 8057.36（+142.00　+1.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.571（+0.035）
10年債　 　4.136（+0.041）
30年債　 　4.774（+0.060）
期待インフレ率　 　2.338（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.836（-0.023）
英　国　　4.554（-0.093）
カナダ　　3.384（+0.020）
豪　州　　4.847（-0.090）
日　本　　2.170（-0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝84.46（-10.31　-10.88%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5199.60（+95.90　+1.88%）

ビットコイン（ドル）
70124.88（+1142.53　+1.66%）
（円建・参考値）
1107万2017円（+180394　+1.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ