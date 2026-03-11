ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１１３ドル高 シカゴ日経平均先物は５万４９２０円
NY株式10日（NY時間15:09）（日本時間04:09）
ダウ平均 47854.29（+113.49 +0.24%）
ナスダック 22739.51（+43.56 +0.19%）
CME日経平均先物 54920（大証終比：+460 +0.84%）
欧州株式10日終値
英FT100 10412.24（+162.72 +1.59%）
独DAX 23968.63（+559.26 +2.39%）
仏CAC40 8057.36（+142.00 +1.79%）
米国債利回り
2年債 3.571（+0.035）
10年債 4.136（+0.041）
30年債 4.774（+0.060）
期待インフレ率 2.338（+0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.836（-0.023）
英 国 4.554（-0.093）
カナダ 3.384（+0.020）
豪 州 4.847（-0.090）
日 本 2.170（-0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝84.46（-10.31 -10.88%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5199.60（+95.90 +1.88%）
ビットコイン（ドル）
70124.88（+1142.53 +1.66%）
（円建・参考値）
1107万2017円（+180394 +1.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
