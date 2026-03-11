ドル円は１５７円台後半 市場は目まぐるしい値動き＝ＮＹ為替 ドル円は１５７円台後半 市場は目まぐるしい値動き＝ＮＹ為替

ＮＹ時間の終盤に入って、ドル円は１５７円台後半で推移している。後半になって市場は目まぐるしい値動きとなった。ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに市場は右往左往した。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネルギー省のライト長官がＸへ投稿。



これを受けて原油が一時７６ドル台まで急落する中、為替市場はドルの戻り売りが強まり、ドル円も１５７．４０円近辺まで下落した。しかし、数分後に反転している。その数分後にライト長官の投稿が削除された。今度は原油が急速に買い戻され、ドル円も１５７円台後半の元の位置に戻している。イランが米海軍のタンカー護衛を否定したほか、ホワイトハウスも、米海軍はホルムズ海峡で石油タンカーの護衛行っていないと述べた。



激しい値動きにもかかわらず、ドル円は概ね先週末終値付近で落ち着いている。１５８円の水準が意識され、一旦上回ったものの、その水準は維持できていない。このまま１５８円を再度突破できなければ、１６０円への期待は後退する。



ただ、エネルギー価格上昇は日本経済の短期的なインフレ圧力を強めると同時に、購買力低下、成長鈍化も誘発することから、日銀の利上げを難しくする。日銀は春闘の結果を理由付けに４月に利上げしたい意向を垣間見せていたようにも思われるが、中東情勢悪化による日本経済への影響は憂慮され、短期金融市場では、日銀による４月利上げの確率は約１カ月前の８０％近くから現在では６０％程度まで低下している状況。



年内の利上げ予想がさらに後退すれば、円の重荷となり、ドル円はサイクルの高値である１６１円超を試す展開となる可能性があるとの指摘も出ている。いずれにしろ、中東情勢が早期の落ち着き、ホルムズ海峡が通常の状態に戻るか否か次第ではある。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

