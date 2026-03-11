スポニチ

　ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が4日目を迎える。注目は11Rだ。

　2年連続グランプリ出場中の上條が不動の軸。手にしている58号機をしっかり仕上げており、特に出足関係がいい。先に回ってしまえば敵は不在とみる。徐々に良くなっている峰。カドから自慢の旋回力でどこまで接近できるか。原田は伸びは上位。峰より先に仕掛けることができそうだ。山田は小さく差して舟券に貢献したい。

　＜1＞上條暢嵩　1周1マークは失敗したけどバランスが取れていい。この辺で行こうと思う。スタートは難しいけど、もう少し行きたい。

　＜2＞山田祐也　直線は日増しに良くなっていて中堅はあると思う。出足は自分好みの感じで割といい部類。もう少し伸びを求めたい。

　＜3＞原田才一郎　伸びはいいところにいる。出足も2日目より良くなったけど重さがある。もう少しバランスを取りたい。レースでは石野選手のつながりが良く見えた。

　＜4＞峰竜太　出足は普通くらいにはなっているしグリップがいい。部分的に上の人はいる。

　＜5＞辻栄蔵　足自体は良くなっているけど乗れていない。グリップ感の物足りなさは解消できた。ただ、ピットを出る時に鳴いたので嫌な感じはする。

　＜6＞前田将太　足は変わらず悪くないけど乗り心地はあまり良くなかった。