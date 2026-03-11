お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が10日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(後10・00）に出演。コンビで仕事がうまくいかない理由を明かした。

今回はキングコングの2人がゲストとして登場。冒頭、千鳥・ノブが「コンビで仕事って珍しいよね?」と驚きを伝えると、梶原雄太は「珍しいっすね」と答えながら西野へと視線を向けた。

西野は「うまくいかないですよね。コンビで出ても」とぶっちゃけた。まさかの回答に千鳥らは「そんなことないやん」とフォローし、梶原は大笑い。西野は「まずこれを解決したい」とし「何か…大体これあるあるなんですけど、僕がイジられてる時に、梶原さんの過ごし方がまだ見つかってない」と、コンビでの仕事がうまくいかない理由を明かした。

梶原が「本当にそうよ」と本気のトーンでうなずいた。すると、千鳥・大悟は「そんなことをオープニングで言うなよ」と指摘して笑いを誘った。西野は「だからこれを解決して今日帰りたいです」と伝え、梶原は「大体みんな西野をおもしろがるんです。じゃあ梶原どうする?みたいな空気のままフワッとカットされて毎回終わる、というのがいつもの流れ」と振り返った。