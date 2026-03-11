◇大相撲春場所3日目（2026年3月10日 エディオンアリーナ大阪）

幕内最年少21歳の藤ノ川が横綱・大の里を撃破し、横綱初挑戦で初金星を挙げた。持ち前の俊敏な動きで自身より63キロ重い相手を翻弄（ほんろう）。初土俵から20場所目の金星は歴代10位のスピード記録となった。大の里はこの日も精彩を欠いて初日から3連敗と休場の危機。横綱・豊昇龍は義ノ富士を逆転の首投げで退けて3連勝。2日目に土がついた綱獲りの大関・安青錦は若隆景を押し出し、2勝目を挙げた。

館内に響き渡る地元ファンの大歓声を受け、令和に降臨した「牛若丸」が躍動した。1メートル77、121キロの小柄な体を目いっぱい使って1メートル92、184キロの大の里を翻弄する。右喉輪、左はおっつけ。相手が前がかりになった瞬間を逃さず、後ろに跳ぶように引き巨体を前のめりにさせた。その瞬間、勢い余って腕を振り上げるように喜びを表現。「ガッツポーズではないですよ」と周囲を笑わせ「金星は獲りたいと思っていたが、初日が出ていなかった。楽になりました」と笑顔を爆発させた。

今場所は自己最高位、上位総当たりの東2枚目に躍進。「横綱と当たるのを楽しみにしていた。ワクワク感しかなかった」と明かす。場所前には大の里側から誘われて二所ノ関部屋へ出稽古。大の里と2勝8敗だったが「当たる感覚とか圧力とかが分かった」と勝利へのイメージをインプットしていた。

昨年名古屋場所の入幕を機に「今牛若丸」と呼ばれた先代伊勢ノ海親方（元関脇・藤ノ川）の四股名を継承した。部屋伝統の四股名だけに背負うものは大きいが、藤ノ川としては先代師匠が挙げた1970年秋場所3日目の北の富士戦以来の金星。「親父も（金星は）なかったので自分が獲れて良かったです」と日頃からアドバイスをくれる父の甲山親方（元幕内・大碇）に恩返しの勝利を届けた。

大きな相手にもひるまず常に真っ向勝負を貫くスタイル。かつて八角理事長（元横綱・北勝海）が「私もファンです」と評価した「令和の牛若丸」の足取りはとても軽やかだった。