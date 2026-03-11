WBC各地で1次ラウンド熱戦中

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は、1次ラウンド突破を懸けた熱戦が展開されている。ドミニカ共和国は、9日（日本時間10日）のイスラエル戦に10-1で勝利。3連勝で準々決勝進出が決定した中、主砲フェルナンド・タティスJr.（パドレス）が記者会見で見せた日本製品アピールが話題となり、企業公式が反応する事態に発展した。

注目を浴びたのは、日本スポンサー企業への粋な配慮だった。会見場に現れたタティスJr.は席に着くと、大会のオフィシャルグローバルパートナー「伊藤園」の商品「お〜いお茶」のペットボトルを持ち、カメラにアピールした。

大谷翔平とグローバルアンバサダー契約を締結していることでも知られる伊藤園。同社へ「恩を売ったぞ」とばかりに、左手を耳に当てる“電話ポーズ”でCM起用を訴えるジョークも見せるシーンを、米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式インスタグラムなどがアップしていた。

タティスJr.の行動に反応したのが、フォロワー数48.8万人を誇る「お〜いお茶くん【公式】」のXだった。会見動画を引用し、「お〜い、会見で『お〜いお茶』を手に取って宣伝してくれましたよ〜 ありがとうございます！ 世界でも日本のお茶を楽しんでもらえたらうれしいです」とつづった。

公式に熱視線を注がれたタティスJr.。大谷との夢の共演に一歩、前進したかもしれない。



（THE ANSWER編集部）