「流石に悲報すぎる」「かなり痛い」日本サッカー界騒然の“一報”にネット悲鳴「キツイ」「代表選ばれそうだったのに」
日本サッカー界にまたしても悲報がもたらされた。
３月10日に町田市立陸上競技場で開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ラウンド16第２戦の江原FC戦（１−０）で、FC町田ゼルビアの日本代表MF相馬勇紀が負傷したのだ。
開始８分、相手をかわそうとした際に右足首あたりを痛めた29歳は、苦悶の表情を浮かべながら倒れ込み、12分で無念の交代となった。
日本代表に故障者が続出しているなか、今季は開幕から好調を維持し、昨年10月以来の森保ジャパン招集も期待されていただけに、状態が気掛かりだ。
この報にファンも悲嘆。インターネット上では次のような声が上がった。
「流石に悲報すぎる」
「ワールドカップ前に相馬負傷はかなり痛い」
「今月の代表戦無理そうね」
「歩いてはいるけど...重傷の可能性もありそうな雰囲気」
「北中米大会前にあまりにも怪我人の数が...」
「３月は代表選ばれそうだったのに」
「大丈夫かな泣」
「代表ありそうな活躍してただけに怪我はキツイ」
「Jリーグのフィールドプレイヤーで唯一選ばれそうだったけど、怪我してしまうと厳しいな」
重傷ではないのを祈るばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
