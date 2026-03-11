お笑いコンビ・令和ロマンの郄比良くるま（31）が10日深夜に放送されたテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（火曜深夜0・45）に出演。タレントのMEGUMI（44）との交際報道について言及した。

冒頭、「言いたいことがある」として番組MCのお笑いタレント・永野が「その…いいんですよ。自由ですから。恋愛は。ですけど…び、び、びっくりしたっていう。まぁ別に何の法律も犯してないですけど…まぁびっくりはしたな」と、くるまの交際報道について触れた。

また、同局の三谷紬アナウンサーが「今日あの時と同じ服着てます?」と、くるまの服装を指摘。昨年2月にオンラインカジノを巡って警視庁から事情聴取を受けたことを公表し、芸能活動を自粛して約3カ月ぶりに同番組に復帰した際と同じ上下黒のスーツだった。なお、このスーツは芸能活動を自粛する際に出した謝罪動画でも着用している。

この指摘にくるまが「はい」と答えると、永野は「え、あなたにとって恋するって罪ってことですか?」と苦笑い。スタジオが笑いに包まれる中、くるまは「まぁ一応…はい…お騒がせしましたということで」と頭を下げた。

さらに永野は、前回の収録について聞きたいことがあった。それは「得意げになって、“MEGUMIさんがこの番組出たいって言ってたよ”って伝えてた時は、交際されてたんですか?」と確認した。これにくるまは神妙な表情で「はい」とうなずいた。

この答えに永野は「え!?」と言葉を失い、三谷アナも「え!?」と衝撃。永野は「MEGUMIの男に俺…MEGUMIの情報伝えてたってことですか?」とあ然としていた。また、前回の収録でオンエアされていないが、くるまがMEGUMIのものまねを披露していたことが明かされるとともに、当時の様子が放送された。

MEGUMIのものまねに「似てる」と驚いていた三谷アナは「うまいなと思ったんです。特徴捉えてて」と振り返りつつ「あれは…もうお付き合いされていたということですか?」と尋ねた。くるまは少し険しい表情になりながらも「はい」と素直に答えた。

この事実に永野は笑うしかなく、三谷アナは「怖いんですけど…」とぼう然。その後、永野から週刊誌報道にあった質問回答について“ダメ出し”をされるなど、くるまはタジタジだった。