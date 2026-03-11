JUJUが歌う洋楽カバー「Love Me Tender」が起用された、阪急交通社の新CMが放映スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JUJUが歌う「Love Me Tender」が起用された阪急交通社の新CM『すべての旅を、たった一つの旅へ。』篇（15秒/30秒）が、3月11日より首都圏を中心に公開。併せて、TVerやYouTube、阪急交通社公式SNS、特設サイトでの配信に加え、デジタルサイネージなどでも順次放映となる。

■オリジナルムービー「阪急交通社 × JUJU Special Movie」が3月18日に公開

本CMは、友人と楽しく笑い合う修学旅行や、ずっと夢だった家族で過ごす旅、夫婦で訪れる50年前と同じ旅、人生初のひとりで踏み出す旅など、旅の形はそれぞれに異なっても、一つひとつの旅がその人にとって特別な時間であるという視点で構成。

「すべての旅を、たった一つの旅へ。」というキーフレーズのもと、一人ひとりの旅に目を向け、様々なライフステージの旅に寄り添う阪急交通社の姿勢を描いている。

そんなCMに華を添えるのが、JUJUによる、松任谷正隆をプロデューサーに迎えレコーディングされた洋楽のスタンダードナンバーのカバー「Love Me Tender」。やわらかな歌声の質感が映像全体のトーンに馴染むことに加え、歌詞に込められた“大切な人を想う”まなざしが、様々な旅の場面の心象風景と重なっていく。

さらに、3月18日には、JUJUの歌唱シーンとCMでは取り上げられなかった旅シーンを満載したオリジナルムービー『阪急交通社 × JUJU Special Movie』も公開予定。アルバムバージョンの「Love Me Tender」が収録されるJUJUの洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』も同日にリリースとなる。

■JUJU インタビュー