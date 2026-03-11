JUJUが歌う洋楽カバー「Love Me Tender」が起用された、阪急交通社の新CMが放映スタート
JUJUが歌う「Love Me Tender」が起用された阪急交通社の新CM『すべての旅を、たった一つの旅へ。』篇（15秒/30秒）が、3月11日より首都圏を中心に公開。併せて、TVerやYouTube、阪急交通社公式SNS、特設サイトでの配信に加え、デジタルサイネージなどでも順次放映となる。
■オリジナルムービー「阪急交通社 × JUJU Special Movie」が3月18日に公開
本CMは、友人と楽しく笑い合う修学旅行や、ずっと夢だった家族で過ごす旅、夫婦で訪れる50年前と同じ旅、人生初のひとりで踏み出す旅など、旅の形はそれぞれに異なっても、一つひとつの旅がその人にとって特別な時間であるという視点で構成。
「すべての旅を、たった一つの旅へ。」というキーフレーズのもと、一人ひとりの旅に目を向け、様々なライフステージの旅に寄り添う阪急交通社の姿勢を描いている。
そんなCMに華を添えるのが、JUJUによる、松任谷正隆をプロデューサーに迎えレコーディングされた洋楽のスタンダードナンバーのカバー「Love Me Tender」。やわらかな歌声の質感が映像全体のトーンに馴染むことに加え、歌詞に込められた“大切な人を想う”まなざしが、様々な旅の場面の心象風景と重なっていく。
さらに、3月18日には、JUJUの歌唱シーンとCMでは取り上げられなかった旅シーンを満載したオリジナルムービー『阪急交通社 × JUJU Special Movie』も公開予定。アルバムバージョンの「Love Me Tender」が収録されるJUJUの洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』も同日にリリースとなる。
■JUJU インタビュー
Q. 「Love Me Tender」が阪急交通社『すべての旅を、たった一つの旅へ。』篇のCMソングに決定しました。この曲への想いを教えてください。
JUJU：物心つく前から何故か知っていて、誰に教えられたわけでもないのに耳にすると必ず一緒に口ずさんでしまう大好きな曲です。
Q. “旅”がご自身の歌やライブ活動に与える影響はありますか？
JUJU：私にとって旅はいつだって何かの始まりで、旅に出ないと感じないことを感じた瞬間に世界が広がって、そこから得るものは確実に歌にもライブにも影響しています!!
Q. 今回の楽曲を、旅先のどんなシチュエーション（移動中、宿でのリラックスタイムなど）で聴いてほしいですか？
JUJU：レコーディングしている時に思い浮かべていたのは「列車に揺られながら大好きな人を想う」だったので、移動中はもちろん旅の途中のどのシチュエーションでも、大好きな誰かが心を過ったらその方を想いながら口ずさんでいただきたいです。ムフフ。
Q. 最近行かれた旅、あるいは“いつか絶対に行ってみたい旅先”とその理由を教えてください。
JUJU：国内も国外も行きたいところだらけです。ツアーで日本のいたるところにお邪魔させていただく度に、あぁここは今度ゆっくり来なくては！ と思っている所がたくさんです。海外もたくさん…。
Q. 初めての旅行（ひとり旅など）にまつわるエピソードを教えてください。
JUJU：初めての海外もひとり旅でしたし、基本的に旅に出るのはひとりが好きです。心細さと自由さの狭間でグラグラするのがいいのです。あと、ひとりだと言葉を使う必要が出てくるので、言語力の強化にもオススメです。
Q. このCMを観た新生活者に向けた応援コメントを教えてください。
JUJU：日々の生活の中で「これが片付いたら旅に出よう！」という気持ちは私にとって大きなモチベーションになっています。近場での日帰りの旅でも、まとまった休みでの遠くへの旅でも、とにかく旅って最高です。新生活はワクワクとドキドキがたくさんな分、気が張ることもあると思いますが、そんな時こそ落ち着いたら是非旅に!! そしてその旅のおともに「Love Me Tender」も連れて行っていただけたら嬉しいです。
みなさんの新生活が素晴らしいものになりますように!!
■リリース情報
2026.03.18 ON SALE
ALBUM『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』
