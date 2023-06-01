YOASOBI、「祝福」が自身6作目の累積再生数4億回突破【オリコンランキング】
YOASOBIの「祝福」が、3月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数86万745回を記録。累積再生数は4億83万5150回となり、自身通算6作目【※】の累積再生数4億回突破作品となった。
【動画】神作画の映像美！公開された話題のガンダム『水星の魔女』×YOASOBIのMV
本作はテレビアニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』（MBS/TBS系）Season1のOPテーマとして起用された。
【※】YOASOBIの累積再生数4億回突破ほか作品※達成順／「夜に駆ける」「怪物」「群青」「アイドル」「ハルジオン」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜8日）＞
