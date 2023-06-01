ヨルシカ、“書簡型小説”連動アルバムが通算3作目のデジタルアルバム1位【オリコンランキング】
ヨルシカの最新アルバム『二人称』（ににんしょう）が、3月11日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」において、初週DL数6122DLで1位に初登場。
【写真】便箋？気になりすぎる…！ヨルシカ、異例の書簡型小説『二人称』の商品イメージ画像
2019年8月リリースの『エルマ』、2020年7月リリースの『盗作』に続き、自身通算3作目のデジタルアルバム1位を獲得した。
本作は、コンポーザーの“n-buna”がボーカル“suis”を迎えて結成したバンド・ヨルシカの最新アルバム。2月26日に発売した、n-bunaが原案・執筆を担当する“書簡型小説”『二人称』（講談社）を音楽で表現した作品となっている。
書簡型小説『二人称』は週間1.5万部を売り上げ、2026年3月9日付の「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「文芸書」で2位にランクイン。実際の封筒と手紙を一枚ずつ開く体験を通してヨルシカが物語を描いている。
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜8日）＞
