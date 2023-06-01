ILLIT「Almond Chocolate」、累積再生数1億回突破 自身通算2作目【オリコンランキング】
ILLITの「Almond Chocolate」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、「Magnetic」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】ILLIT「Almond Chocolate」MV
週間再生数124.8万回（1,248,072回）を記録。累積再生数は1億6.0万回（100,060,378回）を記録した。
本作は、俳優・宮世琉弥が主演を務めた映画『顔だけじゃ好きになりません』（2025年3月7日公開）の主題歌として、SEKAI NO OWARIのNakajinとBTSの楽曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んで制作された。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
【動画】ILLIT「Almond Chocolate」MV
週間再生数124.8万回（1,248,072回）を記録。累積再生数は1億6.0万回（100,060,378回）を記録した。
本作は、俳優・宮世琉弥が主演を務めた映画『顔だけじゃ好きになりません』（2025年3月7日公開）の主題歌として、SEKAI NO OWARIのNakajinとBTSの楽曲を手がけてきた音楽プロデューサー・Pdoggがタッグを組んで制作された。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞