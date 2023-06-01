嵐、約5年ぶり新曲が初登場1位 ストリーミング初登場1位は半年ぶり【オリコンランキング】
5人組グループ・嵐の約5年ぶりの新曲「Five」が、最新の3月16日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の初登場1位を獲得した。初登場作品の1位獲得は、6ヵ月ぶり【※】となる。
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
週間再生数は自己最高の1310万4360回。「Turning Up」の週間再生数281万3014回／2019年11月18日付）を超え、自身初の週間再生数1000万回超えを記録した。
同日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でも、グループによる初週DL数歴代1位を記録。初週13万3204DLで初登場1位を獲得し、自身初のデジタル2冠を達成している。
14位には、7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。の「ニヒリズムプリズム」が初登場。3月11日にリリースの最新EP『文藝解体新書』から先行配信された。
84位には、5日に開幕した2026ワールドベースボールクラシック（WBC）の国内での独占生配信を行うNetflixの大会応援ソング・稲葉浩志の「タッチ」が初登場した。
【※】初登場作品の「週間ストリーミングランキング」1位獲得は、2025年9月29日付での米津玄師「IRIS OUT」以来
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜8日）＞
