桑田佳祐「明日晴れるかな」、自身通算3作目の累積1億回突破 山下智久＆長澤まさみのドラマ『プロポーズ大作戦』主題歌【オリコンランキング】
桑田佳祐の「明日晴れるかな」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算3作目の累積再生数1億回突破作品となった。
【動画】桑田佳祐「明日晴れるかな」MV
週間再生数60.5万回（604,903回）を記録。累積再生数は1億15.8万回（100,157,751回）を記録した。
本作は、俳優・山下智久、長澤まさみが主演を務めたドラマ『プロポーズ大作戦』（2007年4月期放送／フジテレビ系）の主題歌として起用されていた。
なお、桑田の累積再生数1億回を突破した作品は、達成順に「白い恋人達」、「波乗りジョニー」となる。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
