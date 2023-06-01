嵐、最新曲「Five」が自身初デジタル2冠 グループによる初週DL数歴代1位に【オリコンランキング】
5人組グループ・嵐の約5年ぶりの新曲「Five」（ファイブ）が、3月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で、ともに1位に初登場。自身初の「オリコン週間デジタルランキング」【※1】2冠を獲得。同一作品でのデジタル2冠は、2ヶ月ぶり。男性グループでは、1年2ヵ月ぶり【※2】となった。
【写真】嵐「ARASHI Anniversary Tour 5×20」の様子
3月11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」では自己最高週間再生数となる1310万4360回で自身初の1位。週間再生数は、「Turning Up」の週間再生数281万3014回／2019年11月18日付）を超える自己最高の1310万4360回。自身初の週間再生数1000万回超えを記録した。同曲は3月4日の配信開始日初日での再生数でオリコン史上最高の320.9万回を記録し、3月4日付「オリコンデイリーストリーミングランキング」で1位を獲得している。
また同日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位に初登場。2020年9月28日付での「Whenever You Call」以来、5年6ヶ月ぶり、自身通算5作目【※3】のデジタルシングル1位を獲得した。
初週DL数は13万3204DLで「グループによる初週DL数」記録で、歴代1位【※4】に浮上。2019年12月リリースの「A-RA-SHI : Reborn」（2019年12月30日付：6万6592DL）を上回り、自己最高初週DL数も記録した。
初週DL数が10万DLを超えるのは、史上8作目【※5】。
【※1】デジタルランキングは、「ストリーミングランキング」「デジタルシングル（単曲）ランキング」「デジタルアルバムランキング」の3部門。
【※2】同一作品でのデジタル2冠は、2026年1月12日付での米津玄師「IRIS OUT」以来。男性グループでは2025年1月20日付でのMrs. GREEN APPLE「ライラック」以来
【※3】嵐の「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」1位獲得作品／「Turning Up」「A-RA-SHI : Reborn」「IN THE SUMMER」「Whenever You Call」「Five」
【※4】嵐は今作で、2026年3月9日付でのSnow Man「オドロウゼ！」の11.9万DL（11万8732DL）を上回り、「グループによる初週DL数」歴代最高を記録
グループによる「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」初週DL数 歴代TOP5※2026年3月16日付現在）／1位：13.3万DL 嵐「Five」（2026年3月16日付）、2位：11.9万DL Snow Man「オドロウゼ！」（2026年3月9日付）、3位：9.2万DL back number「HAPPY BIRTHDAY」（2019年3月4日付）、4位：8.5万DL Number_i「3XL」（2026年2月9日付）、5位：8.0万DL Snow Man「STARS」（2026年2月16日付）
【※5】初週DL数10万DL超えのほか作品（達成順）／米津玄師「Lemon」、星野源「アイデア」、米津玄師「海の幽霊」、米津玄師「馬と鹿」、米津玄師「感電」、LiSA「炎」、Snow Man「オドロウゼ！」
「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」は「2017年12月25日付」よりスタート
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜8日）＞
