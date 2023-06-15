女優の野々山さくら（30）が3月いっぱいで芸能活動を休止することを11日までに自身のSNSで発表した。芸能活動休止に伴い、現在所属している事務所を退所することも報告した。

野々山は「この度、私事ではございますが2026年3月31日をもちまして一度、芸能活動を休止する決断をいたしました」と発表。また「こちらに応じて同日3月31日をもちまして、株式会社サンミュージックブレーンを退所致しますことをご報告申し上げます」と伝えた。

活動休止することに「約6年間、事務所の皆さま、お仕事の皆さま、そして応援をして下さる皆さまと歩む日々の中で、本当に温かくお世話になりました。活動中また在籍中は、多くのご指導と温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます」と感謝を記した。

また「お仕事の日々とサンミュージックブレーンでいただいた温かなご縁や貴重な経験、そして皆さまに出会えましたことは、私にとってかけがえのない金色な宝物でありあたたかい一瞬一瞬です」と振り返った。

今後については「これからも感謝の気持ちと皆さまとの瞬間を心のそばに、ひとときも忘れず一つ一つのご縁とお仕事に真摯に向き合い、少し形はかわっても、きっとお会いできますように変わらぬ情熱と目標を胸に前向きに進んでまいります」と意気込みをつづった。

そして「休業に伴いまして、XとInstagramを一時的に閉鎖する運びとなりました」とし「3月末までのこすところ1回の配信の中でも、皆さまとの宝物の時間を噛み締め、いつも本当にありがとうの、感謝の思いを伝えさせていただけましたら幸いです。いつも見守ってくださり、本当にありがとうございます。みなさまのこころのすみっこで、きっとまたお会いできますように」と締めくくった。