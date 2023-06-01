KANA-BOON「シルエット」、自身初の累積再生数2億回を突破 アニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』OP曲【オリコンランキング】
KANA-BOONの「シルエット」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数2億回突破作品となった。
【動画】KANA-BOON「シルエット」MV
週間再生数259.6万回（2,595,573回）を記録。累積再生数は2億76.2万回（200,762,447回）を記録した。
本作は、テレビアニメ『NARUTO-ナルト-疾風伝』（テレビ東京系）オープニングテーマとして起用されていた。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
