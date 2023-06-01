Saucy Dog「魔法にかけられて」、累積再生数2億回を突破 自身通算5作目【オリコンランキング】
Saucy Dogの「魔法にかけられて」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算5作目の累積再生数2億回突破作品となった。
【動画】Saucy Dog「魔法にかけられて」MV
週間再生数67.5万回（675,044回）を記録。累積再生数は2億33.5万回（200,334,907回）を記録した。
本作は、ABEMA『恋する▽週末ホームステイ 2022春』（▽＝ハートマーク）主題歌として起用されていた。
なおSaucy Dogの累積再生数2億回突破作品はこのほか、達成順に「シンデレラボーイ」、「いつか」、「結」、「あぁ、もう。」となる。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
