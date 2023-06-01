Novelbright「愛とか恋とか」、累積再生数4億回突破 自身通算3作目【オリコンランキング】
Novelbrightの「愛とか恋とか」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算3作目の累積再生数4億回突破作品となった。
【動画】Novelbright「愛とか恋とか」MV
週間再生数93.5万回（935,048回）を記録。累積再生数は4億80.8万回（400,808,037回）を記録した。
なお、Novelbrightの累積再生数4億回突破作品は、達成順に「ツキミソウ」、「Walking with you」がある。
本作は2022年5月にリリースされたアルバム『Assort』の収録曲。心温まるポップで前向きなラブソングとなっている。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
