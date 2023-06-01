back number「瞬き」、累積再生数2億回を突破 自身通算15作目【オリコンランキング】
back numberの「瞬き」が、11日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算15作目の累積再生数2億回突破作品となった。
【動画】back number「瞬き」MV
週間再生数116.1万回（1,161,335回）を記録。累積再生数は2億91.2万回（200,912,431回）となり、2億回突破は自身通算15作目。「アーティスト別2億回再生突破作品数」記録で歴代単独2位となった。
本作は、俳優・佐藤健、土屋太鳳が主演を務めた映画『8年越しの花嫁 奇跡の実話』（2017年12月16日公開）の主題歌として起用されていた。
なお、back numberの累積再生数2億回を突破した作品は、達成順に「水平線」、「高嶺の花子さん」、「クリスマスソング」、「ハッピーエンド」、「怪盗」、「花束」、「アイラブユー」、「ヒロイン」、「HAPPY BIRTHDAY」、「オールドファッション」、「ベルベットの詩」、「わたがし」、「新しい恋人達に」、「恋」。
また「累積再生数2億回突破作品数」の記録は、1位がMrs. GREEN APPLE（20作）、2位がback number（15作）、3位がYOASOBI（14作）となる。
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜3月8日＞
