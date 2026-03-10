人とかぶらないを狙うなら【ガリャルダガランテ】新ブランド「ドゥリティエ」をチェック！

上質でエレガントなスタイリングを提案する【ガリャルダガランテ】より新ブランド「Dhritië（ドゥリティエ）」がスタート。インドの熟練した職人の手仕事による、伝統的な刺繍や細やかなギャザーワークをたっぷりとデザインに取り入れたほんのりエスニックでモードなアイテムが勢ぞろい。早くも話題沸騰で、完売アイテムも続出しているので要チェック！ 「GALLARDAGALANTE」のスタッフ田野辺日依さんにスタイリングを紹介してもらいました。

オーバーサイズでこなれ感たっぷり！ 刺繍たっぷりのジャケットを主役に

ジャケット\50,600＜3月5日納期予定＞・ギャザースカート\26,400＜3月5日納期予定＞・バッグ\16,500＜3月中旬納期予定＞（ドゥリティエ）

「こんな刺繍を見たことない！」と思わず言いたくなるほどの、背中や袖口にあしらわれた細やかな刺繍に驚きのコットンジャケットです。ヴィンテージライクなものが好きという人にもおすすめ。

「MADE IN INDIA」の個性的ながらシンプルに羽織れる軽やかなジャケットを主役に、インはすっきりとブラックでまとめました。オーバーサイズで羽織るだけでこなれ感のでる1着です。

【ドゥリティエ】は、「人と被らないものを探している」という人にもおすすめのブランド。シンプルながらも存在感のあるカジュアルなデザインが魅力です。

ジャケット背中側の刺繍には、ブランドネームの一部「D」の文字もあしらわれているのだとか。

合わせたスカートは、シアー感のある軽やかなコットン生地をたっぷりと使用し、贅沢なボリュームで仕上げています。「ドゥリティエ」完売必須の人気アイテムで、気になる方は早めにチェックを！軽やかな着心地が特徴です。

ウエストゴムでボリュームもありますが、繊細で細やかなタックを手作業でふんだんに入れており生地がスッと下に落ちるので、腰が膨らんで見えずにすっきりと着られます。

「ハート」見えするリーフ柄刺繍Tシャツが大人気！

Tシャツ\16,500＜3月下旬入荷予定＞・パンツ\30,800＜3月5日入荷予定＞（ドゥリティエ）

ハート見えするリーフモチーフがキャッチーなTシャツを主役に、軽やかなコットンパンツを合わせたコーディネートです。

ランダムに散りばめられたリーフデザインTシャツは、ローンチパーティーでも大人気。ニュアンスカラーのグレーに360度あしらわれたオフホワイトの刺繍が、抜け感のあるデザインです。繊細な刺繍はインドの職人さんによる手仕事。

裾には、ブランド名の「Dhritië」の刺繍入り。「ドゥリティエ」とは、サンスクリット語で「意志」「不屈の精神」「喜びに満ちた勇敢な女神」を意味するDHRITIを語源とした造語なのだそう。

トレンド感のあるバレルシルエットのパンツは、裾の生地をくり抜き２層に重ね、丁寧に縫い上げて仕上げたインドの個性的な刺繍が目を惹きます。ウエスト部分の細やかなギャザー使いが華やかで、タックインスタイルにもおすすめ。

涼やかな素材感で、夏のスタイリングに欠かせないアイテムです。

トレンド感のある濃いめのブラウンカラーを効かせたエスニックコーデ

ブラウス\29,700＜4月上旬入荷予定＞・パンツ\19,800＜4月上旬入荷予定＞（ドゥリティエ）

スキッパーデザインが魅力的なオフホワイトの爽やかなブラウスに、裾のカット刺繍が華やかな濃いめブラウンのコットンパンツを合わせました。

胸元に贅沢に細やかなギャザーが施されたブラウスは、胸元にスキッパーデザインを加えることで抜け感を出しすっきりと着られます。ほんのり襟を抜いて着るのもおすすめ。

胸元から肩にかけてたっぷりと細やかなギャザーを入れているので大人エレガントな印象に。たっぷり袖もキュートです。

「ドゥリティエ」はモノトーンカラーでの展開が多いのですが、こちらのパンツはトレンド感のあるチョコレート風味のブラウンで仕上げています。ハリ感がありながらも涼やかなインド綿を使用し、暑い日のスタイリングにもぴったり。カジュアル感のあるアイテムですが、「ドゥリティエ」は繊細なディテールで大人に着こなせるのが特徴です。ウエスト部分のデザインが愛らしく、Tシャツに合わせたタックインスタイルなどもおすすめ。

着こなしに抜け感を加えるビーズ刺繍バッグ

バッグ\16,500＜3月下旬納期予定＞（ドゥリティエ）

デニム素材にたっぷりとキラキラと光るゴールドビーズで刺繍を加えた、春夏のスタイリングにぴったりの個性的なバッグです。

マチ付きでたっぷりと収納できるので、実用性もしっかり。刺繍にはブランド名【Dhritië】の文字があしらわれているのもポイントです。

今季注目のエスニックテイストにモード感が加わった【ドゥリティエ】には、インドの職人による細やかな刺繍やタック使いがエレガントなアイテムが揃っています。どれも希少性が高くすぐに売り切れてしまうものばかり。ぜひ店舗でもチェックしてみてください！

Photograph:山本倫子

Senior Writer:柳堀栄子