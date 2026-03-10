５月末で活動終了する嵐の最新曲「Ｆｉｖｅ」が、１６日付のオリコン週間ストリーミングランキング、デジタルシングル（単曲）ランキングでともに１位を獲得したことが１０日、分かった。週間デジタルランキングで２冠を獲得するのはグループ初となる。

同曲はファンにとって待望となる約５年ぶりの新曲。作詞・作曲、編曲は、これまで嵐の楽曲を担当してきたＨＩＫＡＲＩ氏、Ｔｏｍｏｋｉ Ｉｓｈｉｚｕｋａ氏。嵐らしい爽やかなメロディーと歌詞が魅力的だ。

４日に配信が始まり、週間再生数は自己最高の１３１０・４万回を記録。自身初の週間再生回数１０００万回超えとなった。

デジタルシングル（単曲）ランキングの１位は「Ｗｈｅｎｅｖｅｒ Ｙｏｕ Ｃａｌｌ」以来、５年６か月ぶり。初週ダウンロード（ＤＬ）数は１３・３万回を記録し、「グループによる初週ＤＬ数」では歴代１位の快挙を成し遂げた。

嵐は１３日にラストツアー（北海道・大和ハウスプレミストドームから）が開幕する。全１５公演で、５月３１日の東京ドーム公演で有終の美を飾る。