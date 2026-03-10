◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽決勝Ｔ１回戦第２戦 町田１―０江原（１０日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

初出場の町田はホームで江原（韓国）に１―０で勝利。２戦合計１―０で、準々決勝進出を決めた。日本勢で８強一番乗り。前半２５分にＭＦ中村帆高（２８）が先制点を決め、堅守を発揮して逃げ切った。準々決勝以降は、サウジアラビアで集中開催（４月１７〜２５日）される。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

アクシデントにも動じず、８強の切符をつかんだ。町田は前半１２分、ＦＷ相馬勇紀（２９）が着地の際に右足首を強くひねり、負傷交代。攻撃の主軸が抜けて嫌なムードが漂う中、同２５分に中村がダイビングヘッドを沈め、ホームの観衆を沸かした。黒田剛監督（５５）は「ラウンド８に進むことがこの大会の意義。頑張ってくれた選手に称賛を送りたい」とうなずいた。

歓喜の一方で、大会の今後は不透明な状況が続く。中東地域の政情不安により、西地区は第１、２戦とも延期。準々決勝以降はサウジアラビアで開催の予定も、実施は微妙な状況だ。町田の運営部長によると、準々決勝以降の組み合わせ抽選会は予定通り実施の見込みも、「開催場所の変更や中止等、現時点でそういう話は全くない。開催するかしないかは、せめて教えて欲しい」と本音を漏らす。

リーグ戦の兼ね合いもあり、不安な状況だが、指揮官は「選手はもちろん頂点を目指して励んでいる。ぶれずに、どこでやろうと、しっかりマネジメントしていきたい」と強調。初のアジアの舞台を、不動心で戦い抜く。（浅岡 諒祐）