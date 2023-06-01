嵐の最新曲「Five」が、最新「オリコン週間ストリーミングランキング」と「オリコン週間デジタルランキング（単曲）」でともに初登場1位を獲得した。自身初の「オリコン週間デジタルランキング」で2冠達成となった。同一作品でのデジタル2冠は、2カ月ぶり。男性グループでは1年2カ月ぶりとなった。

「Five」は「週間ストリーミングランキング」では自己最高週間再生数となる1310・4万回で自身初の1位を獲得。19年11月の「Turning Up」の週間再生数281・3万回を超え、自身初の週間再生数1000万回超えを記録した。

「週間デジタルシングル（単曲）ランキング」では「グループによる初週DL数」歴代最高の13・3万DLを記録。「Whenever You Call」以来、5年6カ月ぶり、自身通算5作目のデジタル1位を獲得した。また、19年12月リリースの「A−RA−SHI：Reborn」を上回り、自己最高初週DL数も記録。初週DL数が10万DLを超えるのは史上8作目。

数字はオリコン調べ。集計期間は3月2日から8日。