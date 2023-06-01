ライト長官の投稿が削除 情報錯綜 ドル円が急速に戻す＝ＮＹ為替 ライト長官の投稿が削除 情報錯綜 ドル円が急速に戻す＝ＮＹ為替

ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに市場は右往左往している。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネルギー省のライト長官がＳＮＳへの投稿で確認した。これはペルシャ湾から大量の石油搬出を妨げていた事実上の海峡封鎖が、解除に向かう重要な一歩となる。原油が一時７６ドル台まで急落する中、為替市場はドルの戻り売りが強まり、ドル円も１５７．４０円近辺まで下落。



しかし、その数分後にライト長官の投稿が削除されたことで今度は原油が急速に買い戻され、一時８１ドル台まで急速に戻す展開。ドル円も１５７．６５円付近の元の位置に戻している。



USD/JPY 157.67 EUR/USD 1.1641 GBP/USD 1.3458



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

