ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３３０ドル高 原油は８１ドル台
NY株式10日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均 48071.47（+330.67 +0.69%）
ナスダック 22837.70（+141.75 +0.62%）
CME日経平均先物 55475（大証終比：+1015 +1.83%）
欧州株式10日終値
英FT100 10412.24（+162.72 +1.59%）
独DAX 23968.63（+559.26 +2.39%）
仏CAC40 8057.36（+142.00 +1.79%）
米国債利回り
2年債 3.559（+0.023）
10年債 4.132（+0.037）
30年債 4.770（+0.056）
期待インフレ率 2.335（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.836（-0.023）
英 国 4.554（-0.093）
カナダ 3.364（0.000）
豪 州 4.847（-0.090）
日 本 2.170（-0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝81.26（-13.51 -14.26%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5236.70（+133.00 +2.61%）
ビットコイン（ドル）
70745.56（+1763.21 +2.56%）
（円建・参考値）
1115万7990円（+278093 +2.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48071.47（+330.67 +0.69%）
ナスダック 22837.70（+141.75 +0.62%）
CME日経平均先物 55475（大証終比：+1015 +1.83%）
欧州株式10日終値
英FT100 10412.24（+162.72 +1.59%）
独DAX 23968.63（+559.26 +2.39%）
仏CAC40 8057.36（+142.00 +1.79%）
米国債利回り
2年債 3.559（+0.023）
10年債 4.132（+0.037）
30年債 4.770（+0.056）
期待インフレ率 2.335（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.836（-0.023）
英 国 4.554（-0.093）
カナダ 3.364（0.000）
豪 州 4.847（-0.090）
日 本 2.170（-0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝81.26（-13.51 -14.26%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5236.70（+133.00 +2.61%）
ビットコイン（ドル）
70745.56（+1763.21 +2.56%）
（円建・参考値）
1115万7990円（+278093 +2.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ