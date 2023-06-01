NY株式10日（NY時間14:10）（日本時間03:10）
ダウ平均　　　48071.47（+330.67　+0.69%）
ナスダック　　　22837.70（+141.75　+0.62%）
CME日経平均先物　55475（大証終比：+1015　+1.83%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10412.24（+162.72　+1.59%）
独DAX　 23968.63（+559.26　+2.39%）
仏CAC40　 8057.36（+142.00　+1.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.559（+0.023）
10年債　 　4.132（+0.037）
30年債　 　4.770（+0.056）
期待インフレ率　 　2.335（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.836（-0.023）
英　国　　4.554（-0.093）
カナダ　　3.364（0.000）
豪　州　　4.847（-0.090）
日　本　　2.170（-0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝81.26（-13.51　-14.26%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5236.70（+133.00　+2.61%）

ビットコイン（ドル）
70745.56（+1763.21　+2.56%）
（円建・参考値）
1115万7990円（+278093　+2.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ