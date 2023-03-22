ＷＢＣの１次ラウンドＣ組を４戦全勝で１位突破した侍ジャパンが、準々決勝以降が行われる米フロリダ州のマイアミへ向けて出発した。

チェコ戦（東京ドーム）の試合終了は午後９時４５分。そこからおよそ５時間半後に、チャーター機で日本を発った。弾丸出国から空路約１６時間でマイアミに到着する予定だ。

侍ジャパンは１次ラウンドの初戦・台湾戦で１３ー０の快勝発進。７日の韓国戦は８−６、８日のオーストラリア戦は４―３でいずれも逆転勝利し、チェコ戦を前に１位突破を決めていた。この日はチェコ投手陣に７回まで０−０と苦しんだが、８回に９得点を挙げて１次Ｒ全勝突破。前回大会から１１連勝と勢い十分に、決戦の地・マイアミへ乗り込む。

連覇まであと３勝となった。１４日（日本時間１５日午前１０時）に行われる準々決勝（ローンデポ・パーク）では、Ｄ組の２位と激突。日本時間１２日の午前９時から行われるドミニカ共和国対ベネズエラ（ローンデポ・パーク）の敗者と対戦する。ドジャース・山本由伸投手が先発し、２番手でロッテ・種市篤暉投手かエンゼルス・菊池雄星投手に託すプランが挙がっている。