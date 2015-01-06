乃木坂46の元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が10日までに第1子を出産したことが、スポニチ本紙の取材で分かった。母子ともに健康。仕事は体調や育児を優先しながら今後も続けていく。

昨年12月に妊娠を公表した後も可能な範囲で仕事を継続。自身のYouTubeチャンネルでアップしていたグルメロケの動画は、昨秋頃までに撮影を終えていた。今年1月には「ゆっくりとマタニティ旅」と福島県を旅する動画を自身のSNSに投稿するなど、仕事を調整している様子が見られていた。

スポニチ本紙の取材では、お相手は都内の企業に勤める年上の会社員で、約2年の交際期間を経てのゴールイン。この男性との交際は24年5月にニュースサイト「Smart FLASH」の報道で、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし（51）に似ていると報じられ、話題となっていた。

元乃木坂メンバーで母親になったのは同じ1期生の畠中清羅（30）や、西武の源田壮亮（33）と結婚した衛藤美彩（33）らがいる。特に2児の母となった衛藤とは同学年でプライベートでも親交が深い。先輩ママとしてアドバイスを受けることもありそうだ。

所属事務所は本紙に「プライベートについてはお答えしておりません」とした。12日には都内で行われるイベントに出演予定。うれしい報告が聞けるか、注目が集まる。