NY株式10日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均　　　48086.19（+345.39　+0.72%）
ナスダック　　　22865.46（+169.51　+0.75%）
CME日経平均先物　55295（大証終比：+835　+1.51%）

欧州株式10日終値
英FT100　 10412.24（+162.72　+1.59%）
独DAX　 23968.63（+559.26　+2.39%）
仏CAC40　 8057.36（+142.00　+1.79%）

米国債利回り
2年債　 　3.557（+0.021）
10年債　 　4.113（+0.017）
30年債　 　4.750（+0.036）
期待インフレ率　 　2.336（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.836（-0.023）
英　国　　4.554（-0.093）
カナダ　　3.360（-0.004）
豪　州　　4.847（-0.090）
日　本　　2.170（-0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝80.62（-14.15　-14.93%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5237.80（+134.10　+2.63%）

ビットコイン（ドル）
71474.31（+2491.96　+3.61%）
（円建・参考値）
1125万8633円（+392534　+3.61%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ