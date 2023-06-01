ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３４５ドル高 原油が一時８０ドル割れ
NY株式10日（NY時間13:07）（日本時間02:07）
ダウ平均 48086.19（+345.39 +0.72%）
ナスダック 22865.46（+169.51 +0.75%）
CME日経平均先物 55295（大証終比：+835 +1.51%）
欧州株式10日終値
英FT100 10412.24（+162.72 +1.59%）
独DAX 23968.63（+559.26 +2.39%）
仏CAC40 8057.36（+142.00 +1.79%）
米国債利回り
2年債 3.557（+0.021）
10年債 4.113（+0.017）
30年債 4.750（+0.036）
期待インフレ率 2.336（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.836（-0.023）
英 国 4.554（-0.093）
カナダ 3.360（-0.004）
豪 州 4.847（-0.090）
日 本 2.170（-0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝80.62（-14.15 -14.93%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5237.80（+134.10 +2.63%）
ビットコイン（ドル）
71474.31（+2491.96 +3.61%）
（円建・参考値）
1125万8633円（+392534 +3.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48086.19（+345.39 +0.72%）
ナスダック 22865.46（+169.51 +0.75%）
CME日経平均先物 55295（大証終比：+835 +1.51%）
欧州株式10日終値
英FT100 10412.24（+162.72 +1.59%）
独DAX 23968.63（+559.26 +2.39%）
仏CAC40 8057.36（+142.00 +1.79%）
米国債利回り
2年債 3.557（+0.021）
10年債 4.113（+0.017）
30年債 4.750（+0.036）
期待インフレ率 2.336（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.836（-0.023）
英 国 4.554（-0.093）
カナダ 3.360（-0.004）
豪 州 4.847（-0.090）
日 本 2.170（-0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝80.62（-14.15 -14.93%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5237.80（+134.10 +2.63%）
ビットコイン（ドル）
71474.31（+2491.96 +3.61%）
（円建・参考値）
1125万8633円（+392534 +3.61%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ