元SKE48・藤本冬香の1st写真集『無防備な私』（KADOKAWA）が5月18日（月）に発売される。

【画像】元SKE48・藤本冬香、初の大胆グラビア披露

人生初の海外となるタイ・クラビにて撮影された本書では、大胆なグラビアに挑んだ。多彩なバリエーションで魅せるバストカットから初挑戦となるバックショットまで肌見せ全開で臨み、27歳の藤本冬香の“無防備ボディ”を披露した。

先行カットは、裏表紙にもなった花柄の爽やかな水着のバックショットやライレイビーチで撮影したブルーの水着姿、ピンクの花柄トップス×白ランジェリー×透け感のあるレーススカートの可憐なカット、黄色のワンピース姿など。表紙には、ホワイト×黒ドットのランジェリー姿で美しい脚を披露した、ヘルシーなカットを本人がセレクト。ページをめくると、そのヘルシーな印象から一転、大胆なランジェリーや水着カットが続く構成となっており、写真はすべて本人が厳選している。

タイトルの『無防備な私』には、アイドルを卒業し、“無防備になった私”の魅力を感じてほしいという想いが込められた。藤本冬香自身によるエッセイも収録。

「Amazon」「セブンネットショッピング」「HMV＆BOOKS online」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店 名古屋店」大阪「TSUTAYA EBISUBASHI」では、限定生写真付き特典が。高画質PDFのダウンロード特典付き電子版も同時発売される。

発売記念イベントとしてお渡し会の開催も決定。2026年5月10日（日）に「ジュンク堂書店 名古屋店」にて予約特典会を実施。5月23日（土）に同じく「ジュンク堂書店 名古屋店」、さらに5月19日（火）には「HMV＆BOOKS SHIBUYA」にて、それぞれ限定特典付きお渡し会を予定。

「ジュンク堂書店 名古屋店」では5月18日（月）～6月8日（月）、大阪の「TSUTAYA EBISUBASHI」では5月18日（月）～5月31日（日）、写真集のパネル展を開催。展示されたパネルの中から、サイン入りパネルが当たる抽選プレゼントキャンペーンも同時開催される。

藤本は発売に際して「まさか私が写真集を出させていただけるなんて、夢にも思っていませんでした！今回KADOKAWAさんから素敵なご縁をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。7年間在籍したSKE48を卒業し、新たなスタートをこの写真集と共に切れることがとても光栄です。初めての写真集。初めての海外。初めてのランジェリーでの撮影。たくさんの初めてがあります。私らしさと少し背伸びした私。ぜひ、たくさんの初めてを一緒に感じてくださったら嬉しいです。」とコメントした。

■プロフィール藤本冬香（ふじもとふゆか）1998年4月3日生まれ。広島県出身。2018年12月31日にSKE48・9期生としてデビュー。約7年間の活動を経て2025年9月30日をもってSKE48を卒業。卒業後は地元広島を拠点にタレント活動。大のカープファン。

（C）KADOKAWA PHOTO/田中智久

（文＝リアルサウンド ブック編集部）