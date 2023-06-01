ポンドドルは３日続伸 ２００日線を回復 英中銀の利下げ期待が再評価＝ＮＹ為替 ポンドドルは３日続伸 ２００日線を回復 英中銀の利下げ期待が再評価＝ＮＹ為替

ポンドドルは本日も買戻しが膨らんでおり、３日続伸。一時１．３４８０ドル付近に上昇する場面が見られた。テクニカル的に相場は中立方向へ向かっており、２００日線（１．３４４５ドル付近）の水準を回復。終値で２００日線を明確に上抜ければ、１．３５２５ドルへ向かう可能性がある。一方、ポンド円は２１２円台を回復し、２月下旬に上値を拒まれた２１２円台前半の水準突破を試みている。



原油急騰で英中銀の利下げ期待が再評価されており、今月も４月も利下げなしの見方が強まっている。中東情勢次第の面が大きいが、次の利下げは早くても６月以降との見方に傾きつついあるようだ。



政府がエネルギー補助策を導入する場合でも、エネルギー料金の上限が決まる７月まで時間的余裕もあるという。



GBP/USD 1.3462 GBP/JPY 212.10 EUR/GBP 0.8656



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

