日経225先物：11日2時＝910円高、5万5370円
11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比910円高の5万5370円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては1121.61円高。出来高は1万3920枚となっている。
TOPIX先物期近は3734.5ポイントと前日比60.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は70.22ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55370 +910 13920
日経225mini 55370 +915 253552
TOPIX先物 3734.5 +60.5 14750
JPX日経400先物 33790 +400 1707
グロース指数先物 777 +7 591
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3734.5ポイントと前日比60.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は70.22ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 55370 +910 13920
日経225mini 55370 +915 253552
TOPIX先物 3734.5 +60.5 14750
JPX日経400先物 33790 +400 1707
グロース指数先物 777 +7 591
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース