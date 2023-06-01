　11日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比910円高の5万5370円と急騰。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては1121.61円高。出来高は1万3920枚となっている。

　TOPIX先物期近は3734.5ポイントと前日比60.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は70.22ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 55370　　　　　+910　　　 13920
日経225mini 　　　　　　 55370　　　　　+915　　　253552
TOPIX先物 　　　　　　　3734.5　　　　 +60.5　　　 14750
JPX日経400先物　　　　　 33790　　　　　+400　　　　1707
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　+7　　　　 591
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース