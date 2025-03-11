東日本大震災発生から15年になるのを前に、被災地・岩手県の沿岸・大船渡市在住のカメラマンとして東日本大震災を取材し、復興のようすを撮り続けてきた花崎和彦さん（岩手朝日テレビ）がラジオ関西の取材に応じ、1995年に起きた阪神・淡路大震災の教訓が生かされたのか聞いた。

東日本大震災発生から約7か月後の岩手県大船渡市〈2011年10月9日撮影〉

家族5人で暮らしていた花崎さんの自宅では、震災発生当時は停電が起き、電波状態が悪くなり携帯電話が使えなくなるなどした。

しかし、「水や食料を備蓄し、ラジオから情報を得ることができたので、当面の不安はなかった。（自身にとっては）教訓が生かされた」と答えた。

このように、一部に阪神・淡路大震災を教訓にした人々がおり、「備え」の意識はあったと話す。

そして、「そうした方々がいたおかげで、全国からの支援が届くまで命をつなぐことができたのかも知れない」と振り返る。

東日本大震災から約半年後の岩手県大槌町の港周辺 満潮時には海水があふれた〈2011年9月9日撮影〉

しかし、大船渡市をはじめ、三陸沿岸の住民がそろって災害に備えていたわけでもない。花崎さんが避難場所や被災を免れた地域を取材で回った時、それぞれの地区で暖房器具や毛布、食料などを持ち寄り、譲り合いながら生活していた姿が印象に残ったという。

阪神・淡路大震災から16年後に起きた東日本大震災、「備え」の意識に個人差があったともいえる。

「3.11希望の灯り」 神戸・東遊園地の「1.17希望の灯り」から分灯され犠牲者の追悼、復興のシンボルに ※画像提供・陸前高田市

岩手県陸前高田市には、東日本大震災の被災者を勇気づけ、希望を持ってもらおうと、神戸のモニュメント「1.17希望の灯り」から分灯された「3.11希望の灯り」が設置されている。花崎さんは毎年1月17日、発生時刻の5時46分に合わせて、毎年取材に向かう。

陸前高田市の『3.11希望の灯り』と陸前高田市章モニュメント

花崎さんは、「支援のために訪れたボランティアの方々、支援物資を送ってくれた多くの方々への感謝の気持ちを忘れないように、私も手を合わせる。また、陸前高田市にお住まいの方々も灯りの前で祈りを捧げている。訪ねてみるとやっぱり私と同じような思いで手を合わせているようだ。かつては年配の方々が多かった印象だが、昨年からは地元の中学生のみなさんも列に加わっている」と世代を超えた思いに希望を感じている。

阪神・淡路大震災の被災地・神戸から陸前高田らへ分灯された『3.11希望の灯り』「あなたの思いを灯して下さい 失った命の数をロウソクの灯火にこめて（込めて）」〈2014年1月17日撮影 ※画像提供・陸前高田市〉

東日本大震災から15年。時間の経過とともに、風化への危惧もある。

花崎さんは、「復旧・復興に向けてよく引き合いに出されたのが、やはり阪神・淡路大震災だった」と話す。

神戸港から見る六甲・摩耶の山並みは「緑の屏風」と表現されるほど、山と海が近い ※撮影・ラジオ関西コンテンツクリエイト局

東北の被災地の復旧や復興のロードマップの参考として、生まれ変わった神戸の美しい街並みを映像を通じて目にした。

阪神・淡路大震災発生から16日後、火災で壊滅的な被害を受け、“野ざらし”の大正筋商店街（神戸市長田区）〈1995年2月2日撮影〉

現在の大正筋商店街〈2024年12月撮影〉

阪神・淡路大震災の被災地は発生5年後の2000年に仮設住宅が解消されたことを知り、『こちら（東北の被災地）もわずか5年程度で復興できるのだろうか』と思っていた」と振り返る。

深刻な津波被害に見舞われた東日本大震災の被災地は、神戸や阪神間とは地形が異なり、低い土地の嵩上げや高台の住宅用地、防潮堤の整備などに時間がかかった。

岩手県内で最後に仮設住宅が退去されたのは、震災から10年後の2021年の3月だった。このため転出者も多く、地域や町内会はかつての賑やかさを失ったという。

奇跡の一本松 岩手県陸前高田市気仙町・高田松原跡地

花崎さんは、「復興を目指して新しい街づくりを進める中で、果たして一つ一つの選択が正解だったのかはわからない。しかしその一方で、中高生が避難所の運営訓練を行ったり、主体的に伝承活動を行ったりする姿も見られた。これからの社会を担う世代に、着実に防災意識が一歩一歩繋がってきた15年だった」と評価する。

東日本大震災から約7か月後の被災地・岩手県陸前高田市の海岸〈2011年10月9日撮影〉

そして、「『災害は忘れた頃にやってくる』という言葉はもちろん、まずは『忘れず、恐れず、備える』ということを伝えていくことが大切だ」と自身に言い聞かせ、真の復興に向けた被災地の姿を撮り続ける。

◆記事中、岩手県内被災地の写真は、はりま地盤・地震研究会（兵庫県姫路市）代表・西影裕一さん提供