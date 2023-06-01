NY株式10日（NY時間12:07）（日本時間01:07）
ダウ平均　　　47896.78（+155.98　+0.33%）
ナスダック　　　22790.82（+94.87　+0.42%）
CME日経平均先物　55220（大証終比：+760　+1.38%）

欧州株式10日GMT16:07
英FT100　 10425.70（+176.18　+1.72%）
独DAX　 23915.28（+505.91　+2.16%）
仏CAC40　 8076.21（+160.85　+2.03%）

米国債利回り
2年債　 　3.544（+0.008）
10年債　 　4.107（+0.012）
30年債　 　4.745（+0.031）
期待インフレ率　 　2.336（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.831（-0.028）
英　国　　4.548（-0.099）
カナダ　　3.359（-0.005）
豪　州　　4.847（-0.090）
日　本　　2.170（-0.011）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝85.04（-9.73　-10.27%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5240.10（+136.40　+2.67%）

ビットコイン（ドル）
71054.75（+2072.40　+3.00%）
（円建・参考値）
1120万3202円（+326755　+3.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ