ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１５５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式10日（NY時間12:07）（日本時間01:07）
ダウ平均 47896.78（+155.98 +0.33%）
ナスダック 22790.82（+94.87 +0.42%）
CME日経平均先物 55220（大証終比：+760 +1.38%）
欧州株式10日GMT16:07
英FT100 10425.70（+176.18 +1.72%）
独DAX 23915.28（+505.91 +2.16%）
仏CAC40 8076.21（+160.85 +2.03%）
米国債利回り
2年債 3.544（+0.008）
10年債 4.107（+0.012）
30年債 4.745（+0.031）
期待インフレ率 2.336（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.831（-0.028）
英 国 4.548（-0.099）
カナダ 3.359（-0.005）
豪 州 4.847（-0.090）
日 本 2.170（-0.011）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝85.04（-9.73 -10.27%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5240.10（+136.40 +2.67%）
ビットコイン（ドル）
71054.75（+2072.40 +3.00%）
（円建・参考値）
1120万3202円（+326755 +3.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
