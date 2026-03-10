自然と男性を虜にしている。モテ上手な女性に共通する３つの「特徴」
いつも気になる男性の心をあっさり射止めてしまうモテ上手な女性、身近にいませんか？彼女たちは一体何が他の女性と違うのでしょうか。そこで今回は、自然と男性を虜にしてしまう女性に共通する３つの「特徴」を紹介します。
話し上手で聞き上手
モテ上手な女性はコミュニケーション能力が高いのが特徴。男性の興味を引くトピックで会話を弾ませる話術を持ちながらも、相手が話し始めたら即座に「聞き上手モード」に切り替えるのが上手なのです。特に男性は、自分の話に真剣に耳を傾け、適切なタイミングで「そうなんだね」「すごいね！」と共感や関心を示してくれる女性に、グッと心を開きます。
誰にでも同じように接する親しみやすさがある
自然と溢れ出る愛嬌と親しみやすさもモテ上手な女性の特徴の１つ。好きな男性だけを特別扱いするのではなく、会社の同僚にも、お店の店員さんにも、周りの人みんなに同じように明るく接することで、性格や人柄の良さを自然と感じさせます。男性の目には「一緒にいて心地よい人」と映るでしょう。
芯が強く、自分らしさを大切にしている
モテ上手な女性に共通するのは、自分の意見や価値観をしっかり持っている点。好きな男性のためと自分を変えたりせず、「私はこういう人」という芯の強さを持っています。そんな自分軸がブレない姿勢が、男性に「彼女は特別だ」という印象を与え、尊敬や憧れの気持ちを抱かせるのです。
モテ上手な女性になるためには、コミュニケーション力を高め、愛嬌を忘れず、そして自分らしさを大切にすることは大事。決して難しいことではないので、日頃から少し意識を向けてみてくださいね。
🌼彼女がモテる理由はこれ。男性が挙げる「いい女」の条件