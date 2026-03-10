「どんどんハマっていく…」不倫する女性が沼りやすい男性の特徴
最初は「少し気になる人」だったはずなのに、気づけば抜け出せなくなっている。不倫関係でよく聞くのが、この“気持ちが深くなっていく感覚”です。実は、不倫関係に女性がハマりやすくなる男性には、いくつかの共通した特徴があります。
よき理解者の顔をする
「ちゃんとわかってくれる人がいる」。そう思わせるのが上手な男性に沼る女性は少なくありません。家庭や仕事の悩みを丁寧に聞き、共感を示すので、思わず「彼だけは特別」と感じてしまうのでしょう。恋愛というより、“理解者”としての信頼が積み重なることで関係が切れなくなっていくのです。
距離の取り方が絶妙
急に近づきすぎるわけでも、完全に離れるわけでもない。適度な距離感を保ちながら関係を続ける男性にハマってしまう女性もいます。その男性と会えない時間があることで、かえって存在を恋しく感じるようにもなるのです。
未来をぼかして語る
「いまは難しいけど」「タイミングが来たら」。はっきりした約束はしないまま、未来の可能性だけを匂わせる男性にハマる女性も。未来を否定されていないために、つい男性との関係に意味を見出し続けようとしてしまいます
不倫関係をやめられなくなるのは、“心理的な引力”が働いているケースも。もし沼っていく自分に違和感を覚えたら、男性との関係の流れを冷静に見つめることで、抜け出すきっかけを探しようにしてください。 ※画像は生成AIで作成しています
