“当たり前の日常”を守るために。今、私たちができること #知り続ける
東日本大震災から15年。時間が経つにつれて、あの日の出来事は少しずつ遠い記憶になっていきます。それでも、私たちの暮らしの中には、震災をきっかけに生まれた意識や習慣が確かに残っています。防災とは、特別な行動ではなく、日常を守るための準備なのかもしれません。
防災は「特別な日」のものではない
かつては、防災というと非常用持ち出し袋や備蓄といった“いざという時の準備”を思い浮かべる人が多かったかもしれません。しかし今は、日常の中で無理なく続けられる備えが広がっています。
暮らしを見直すことが備えになる
防災は「何かを買うこと」だけではありません。暮らし方を少し見直すことも、大切な備えのひとつです。
例えば、スマートフォンや大型バッテリーの充電や、非常時に持ち出すものを整理しておくことを習慣にしましょう。日々の生活の中で自然に続けられる工夫が、防災を無理のないものにしていきます。
「考え続けること」「見直し続けること」が未来を守る
防災に完璧な形はありません。暮らし方や家族構成が変われば、必要な備えも変わっていきます。だからこそ、一度準備して終わりではなく、時々立ち止まって見直すことが大切です。
震災の記憶を忘れないこと。そして、自分の暮らしに合った備えを少しずつ整えていくこと。その積み重ねが、当たり前の日常を守る力になっていきます。今日の暮らしの中で、ひとつだけ備えを見直してみる。その積み重ねが、これからの日常を守ることにつながるのかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は防災に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
